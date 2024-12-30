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Як у Києві працюватиме метро на Новий рік: графік

Як у Києві працюватиме метро на Новий рік: графік

46 підземних станцій працюють цілодобово в режимі укриття / Фото: ТСН.ua

Режим роботи станцій та графік руху перших і останніх поїздів залишаються без змін.

На період новорічних свят додаткових змін у роботі Київського метрополітену не передбачено.

Про це повідомляє пресслужба Київського метрополітену.

Режим роботи станцій та графік руху перших і останніх поїздів залишаються без змін. Час відкриття та закриття станцій – відповідно до руху поїздів.

Інтервали руху поїздів:

  • у години пік: 2:45 – 3:45 хвилини;
  • у міжпіковий час: 5 – 6:15 хвилини;
  • у вихідні дні: 6 – 7 хвилин.
Графік роботи червоної гілки / © Київський метрополітен
Графік роботи червоної гілки / Фото: Київський метрополітен
Графік роботи синьої гілки / Фото: Київський метрополітен / ©
Графік роботи синьої гілки / Фото: Київський метрополітен
Графік роботи зеленої гілки / Фото: Київський метрополітен / ©
Графік роботи зеленої гілки / Фото: Київський метрополітен

Зазначимо, що 46 підземних станцій працюють цілодобово в режимі укриття. На станціях є все необхідне для комфортного перебування під час повітряної тривоги.

Нагадаємо, від початку повномасштабного вторгнення у Києві майже 1500 разів лунала повітряна тривога. А далі значно страшніші цифри — Росія забрала життя понад 1300 мирних киян, які загинули внаслідок повітряних атак на столицю. Серед них — 11 дітей. Поранень зазнали понад 1750 мешканців, зокрема 106 дітей, повідомив очільник КМВА.

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