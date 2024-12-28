Cкільки мешканців Києва загинуло в результаті повітряних атак Росії: цифра шокує

У КМДА повідомили, скільки киян загинуло в результаті повітряних атак РФ, і скільки загалом було цих атак на столицю.

Для Києва, як і для всієї країни, 2024-й став ще одним важким роком. Але місто продовжує тримати удар, долати виклики війни та працювати для киян.

Про те, скільки мешканців Києва загинуло в результаті повітряних атак російської федерації, і скільки загалом було цих атак, розповів перший заступник голови КМДА Микола Поворозник у коментврі для "Вечірнього Києва".

За словами Поворозника, на жаль, багато хто з киян почав легковажно ставитися до своєї безпеки. Люди не завжди спускаються в укриття, не завжди ховаються від небезпеки, і це призводить до страшних наслідків. Особливо останні трагедії, зокрема загибель дітей, показують, що нехтувати правилами безпеки не можна.

"Від початку повномасштабного вторгнення у Києві майже 1500 разів звучала повітряна тривога. А далі значно страшніші цифри — Російська Федерація забрала життя понад 1300 мирних киян, які загинули в результаті повітряних атак на столицю. Серед них — 11 дітей. Поранення отримали понад 1750 мешканців, зокрема 106 дітей", — повідомив він.

Столичний посадовець підкреслив, що ці цифри — не просто статистика, це людські життя, і кожна з цих втрат мала б бути попереджена. Тому важливо не нехтувати сигналами тривоги і робити все можливе, щоб захистити себе та своїх близьких.

Микола Поворозник підтвердив, що робота над облаштуванням укриттів тривала у Києві протягом року.

"Але цього року ми зробили акцент на освітніх закладах. Головна мета — створити безпечні умови для навчання дітей", — сказав Поворозник.

Крім того, продовжилися роботи з облаштування укриттів у житлових будинках.

"Але тут виникає запитання, чи всі мешканці готові користуватися цими укриттями. Хоча, з іншого боку бачимо, що люди активно шукають прихисток у метро під час тривог, що свідчить про усвідомлення важливості безпеки", — сказав перший заступник голови КМДА.

Нагадаємо, у ніч проти 26 грудня російська армія атакувала Україну 31 безпілотником типу "Шахед" та дронами інших типів.