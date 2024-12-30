Понад 200 крилатих ракет та 1300 дронів: чим і скільки разів Росія атакувала Київ 2024 року

Внаслідок терористичних російських атак у столиці 2024 року було пошкоджено майже 550 житлових будинків – 120 людей залишилися без житла.

Протягом 2024 року країна-терористка РФ завдала по Києву майже 200 повітряних ударів. Для атак російські війська залучили понад 1300 дронів та понад 200 крилатих ракет.

Про це повідомив очільник Київської міської військової адміністрації Сергій Попко, передає пресслужба КМВА. Мешканців столиці закликали не ігнорувати повідомлення про небезпеку.

"За 2024 рік в Києві прозвучало 500 повітряних тривог. Під час яких збройні сили росії завдали по столиці України майже 200 повітряних ударів", – повідомив Попко.

За словами очільника Київської МВА протягом року країна-агресорка застосувала проти мирного Києва понад 1600 засобів ураження різного типу:

понад 1300 БпЛА;

понад 200 крилатих ракет (Х-101/Х-59/Х-69/Іскандер-К/Калібр);

24 балістичні ракети (Іскандер-М/КN-23);

22 аеробалістичні ракети "Кинджал";

7 гіперзвукових ракет "Циркон".

"Наймасованішою атакою на Київ став комбінований удар, під час якого ворог застосував одночасно 78 засобів ураження, зокрема 49 ракет Х-101 та 10 аеробалістичних ракет "Кинджал". Загалом за 2024 рік столиця витримала 6 масованих та 14 комбінованих повітряних ударів", – наголосив Попко.

Керівник Київської МВА зазначив, що внаслідок терористичних російських атак у столиці 2024 року було пошкоджено майже 550 житлових будинків – майже 120 людей залишилися без житла.

Внаслідок ударів по енергетиці близько 100 днів кияни жили за аварійних або стабілізаційних відключень.

"Водночас середня тривалість відсутності електропостачання у пересічного мешканця столиці становила приблизно дев'ять годин на добу!" – резюмував Попко.

Нагадаємо, від початку повномасштабного вторгнення у Києві майже 1500 разів лунала повітряна тривога. А далі значно страшніші цифри — Російська Федерація забрала життя понад 1300 мирних киян, які загинули внаслідок повітряних атак на столицю. Серед них — 11 дітей. Поранень зазнали понад 1750 мешканців, зокрема 106 дітей, повідомив очільник КМВА.