У Києві затримано трьох осіб за підпал релейної шафи

Київська міська прокуратура повідомила про підозру трьом чоловікам у вчиненні диверсії, зокрема через підпал релейної шафи поблизу залізничної станції у Святошинському районі столиці. Зловмисники діяли в умовах воєнного стану за попередньою змовою.

Про це йдеться у повідомленні прокуратури.

За версією слідства, 22-річний підозрюваний отримав замовлення через анонімний телеграм-канал на підпал релейної шафи за грошову винагороду. До виконання завдання він залучив двох своїх знайомих — 29-річного та 21-річного чоловіків. Разом вони придбали легкозаймисту речовину, розробили план і розподілили ролі.

Під час виконання злочину один із фігурантів відкрив двері шафи, облив її запалювальною рідиною та підпалив. Інший зловмисник знімав все на відео, яке після того надіслали замовнику.

Наразі усіх трьох підозрюваних затримано. Прокуратура оголосила їм підозру за статтями Кримінального кодексу України про диверсію та підготовку до вчинення цього злочину. Всі фігуранти перебувають під вартою.

Нагадаємо, у Харкові 18-річного молодика підозрюють у підпалах відділення "Укрпошти" та трансформаторних підстанцій, що сталися з початку листопада цього року.

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