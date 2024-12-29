На Київщині у будинку живцем згоріли двоє чоловіків

У селі Дружня Бучанського району сталася пожежа в приватному будинку. Під час ліквідації вогню в одній із кімнат виявлено тіла двох чоловіків.

Про це повідомили у поліції Київської області.

За попередніми даними, причиною пожежі міг стати несправний електрообігрівач.

Слідчі Бучанського управління поліції розпочали досудове розслідування за фактом порушення встановлених законодавством вимог пожежної або техногенної безпеки, що спричинило загибель людей (ч. 2 ст. 270 Кримінального кодексу України).

Нагадаємо, на Дніпропетровщині у вогні живцем згоріла 4-річна дівчинка.

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