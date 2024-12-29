На Киевщине в доме заживо сгорели двое мужчин

В селе Дружня Бучанского района произошел пожар в частном доме. При ликвидации огня в одной из комнат обнаружены тела двух мужчин.

Об этом сообщили в полиции Киевской области.

По предварительным данным, причиной пожара мог стать неисправный электрообогреватель.

Следователи Бучанского управления полиции начали досудебное расследование по факту нарушения установленных законодательством требований пожарной или техногенной безопасности, повлекшее гибель людей (ч. 2 ст. 270 Уголовного кодекса Украины).

Напомним, на Днепропетровщине в огне заживо сгорела 4-летняя девочка.

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