Глава полиции Киевщины Андрей Небытов уходит с должности

Андрей Небытов назначен на должность заместителя главы Национальной полиции Украины.
Руководитель полиции Киевской области Андрей Небытов уходит с должности.
Об этом Небытов сообщил в Facebook.
"Для меня четыре года службы во главе полиции Киевской области пришли к своему завершению. Это невероятный опыт и важный этап моей жизни", — написал он.
Андрей Небытов назначен на должность заместителя председателя Национальной полиции Украины.
Отметим, Небытов был назначен на должность начальника полиции Киевской области в июле 2019 года.
Напомним, 14 июля Кабинет министров назначил главой Национальной полиции Ивана Выговского.
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