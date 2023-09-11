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Глава полиции Киевщины Андрей Небытов уходит с должности

Автор
Светлана НесчетнаяСветлана Несчетная
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Глава полиции Киевщины Андрей Небытов уходит с должности

Коллаж. Начальник полиции Киевской области Андрей Небитов

Андрей Небытов назначен на должность заместителя главы Национальной полиции Украины.

Руководитель полиции Киевской области Андрей Небытов уходит с должности.

Об этом Небытов сообщил в Facebook.

"Для меня четыре года службы во главе полиции Киевской области пришли к своему завершению. Это невероятный опыт и важный этап моей жизни", — написал он.

Андрей Небытов назначен на должность заместителя председателя Национальной полиции Украины.

Отметим, Небытов был назначен на должность начальника полиции Киевской области в июле 2019 года.

Напомним, 14 июля Кабинет министров назначил главой Национальной полиции Ивана Выговского.

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Дата публикации
Просмотры
1039
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