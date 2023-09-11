Очільник поліції Київщини Андрій Нєбитов йде з посади

Керівник поліції Київської області Андрій Нєбитов йде з посади.

Про це Нєбитов повідомив у Facebook.

"Для мене чотири роки служби на чолі поліції Київської області дійшли свого завершення. Це неймовірний досвід і важливий етап мого життя", – написав він.

Андрій Нєбитов призначений на посаду заступника голови Національної поліції України.

Зазначимо, що Нєбитова було призначено на посаду начальника поліції Київської області у липні 2019 року.

Нагадаємо, 14 липня Кабінет міністрів призначив головою Національної поліції Івана Вигівського.

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