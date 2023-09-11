Очільник поліції Київщини Андрій Нєбитов йде з посади

Андрій Нєбитов призначений на посаду заступника голови Нацполіції України.
Керівник поліції Київської області Андрій Нєбитов йде з посади.
Про це Нєбитов повідомив у Facebook.
"Для мене чотири роки служби на чолі поліції Київської області дійшли свого завершення. Це неймовірний досвід і важливий етап мого життя", – написав він.
Андрій Нєбитов призначений на посаду заступника голови Національної поліції України.
Зазначимо, що Нєбитова було призначено на посаду начальника поліції Київської області у липні 2019 року.
Нагадаємо, 14 липня Кабінет міністрів призначив головою Національної поліції Івана Вигівського.
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