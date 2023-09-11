В Киеве на станции кольцевой электрички "Почайна" ремонтируют инфраструктуру: отменен ряд рейсов

Изменения никак не затрагивают рейсы на южном полукольце между Дарницей и Святошином через центральный вокзал.

В Киеве на станции кольцевой электрички Kyiv City Express Почайна начался ремонт железнодорожной инфраструктуры. Уже традиционно работы преимущественно ночные, но наиболее утренние и вечерние рейсы северного полукольца отменены.

Об этом сообщается в телеграмм-канале Kyiv City Express.

В частности, 11 сентября не будут курсировать электропоезда:

№7447 (отправление со станции Дарница в 21:31 через Почайную);

№7348 (отправление со станции Святошино в 21:39 через Почайную);

№7449 (отправление со станции Дарница в 22:31 через Почайную).

12, 13, 14 сентября не будут курсировать электропоезда:

№7401 (отправление со станции Дарница в 5:31 через Почайную);

№7302 (отправление со станции Святошино в 5:39 через Почайную);

№7447 (отправление со станции Дарница в 21:31 через Почайную);

№7348 (отправление со станции Святошино в 21:39 через Почайную);

№7449 (отправление со станции Дарница в 22:31 через Почайную).

15 сентября не будут курсировать электропоезда:

№7401 (отправление со станции Дарница в 5:31 через Почайную);

№7302 (отправление со станции Святошино в 5:39 через Почайную).

На станциях, затрагивающих эти изменения, железнодорожники уже разместили полный перечень откорректированных отправлений.

Пассажиров просят обратить внимание, что изменения никак не затрагивают рейсы на южном полукольце между Дарницей и Святошином через центральный вокзал.

Напомним, в Киеве произошло чрезвычайное происшествие в метрополитене.

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