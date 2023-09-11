Украина и Германия планируют построить ветровую электростанцию вокруг ЧАЭС

На встрече в Минокружающей среды была подписана соответствующая декларация о намерениях.

Украина и Германия подписали право на намерения построить вокруг Чернобыльской АЭС ветровую электростанцию.

Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на телеканал ARD.

Министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок посетила в понедельник в рамках своего визита в Украину электроподстанцию в 50 километрах от Киева и высказалась за увеличение доли возобновляемой энергетики.

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Вице-премьер-министр Украины Александр Кубраков ознакомил представителей немецкой стороны с усилиями украинского правительства по обеспечению энергоснабжения государства перед приближением зимы.

Станция мощностью около 2000 мегаватт расположена на площади около 40 га и отвечает за значительную часть электроснабжения региона. Станцию несколько раз поражали российские ракеты и беспилотники-камикадзе иранского происхождения. В частности, перед Новым годом произошла одна из таких серьезных атак: части объектов были разрушены и отстроены. Сейчас вокруг объекта установлены сетки для перехвата низколетающих дронов.

Бербок, являющаяся членом "Зеленой" партии Германии, также подняла тему развития в Украине возобновляемой энергетики. По словам министра, Украина должна больше использовать возобновляемые источники энергии. В частности, она считает целесообразным построить ветровую электростанцию вокруг Чернобыльской АЭС. На встрече в Минокружающей среды была подписана соответствующая декларация о намерениях.

В МИД ФРГ отметили, что минувшей зимой произошло более 1500 атак на энергетическую инфраструктуру Украины, так что в центре внимания визита главы ведомства в Киев есть меры по обеспечению и защите поставок населения, особенно зимой. Германия в конце 2022 года внесла наибольший вклад в Фонд поддержки энергетики Украины – 130 млн. евро.

Ранее сообщалось, что местные власти и энергетические компании уже разработали графики отключения света в регионах Украины, их могут применять уже с 1 октября. Отключение электроэнергии может начаться с новыми атаками россиян.

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