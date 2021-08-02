ГФС наведалась с обысками в "Киевзеленстрой": фото

Группу компаний уличили в уклонении от уплаты налогов.

ГФС наведалась с обысками в "Киевзеленстрой".

Сотрудники ГУ ГФС в Киеве под процессуальным руководством Киевской городской прокуратуры в пределах досудебного расследования в уголовном производстве разоблачили группу компаний в уклонении от уплаты налогов.

Об этом сообщает Государственная фискальная служба.

"Должностные лица нескольких обществ по предварительному сговору с должностными лицами Киевского коммунального объединения зеленого строительства и эксплуатации зеленых насаждений города "Киевзеленстрой", (КО "Киевзеленстрой"), в период 2019-2020 годов путем заключения мнимых сделок с "фиктивными" СХД уклонились от уплаты НДС на сумму более 30 млн грн. За период 2019-2020 годов указанные предприятиями по заказу КО "Киевзеленстрой" совершили работы по строительству и реконструкции парков отдыха в Киеве на сумму более 220 млн грн", — отметил председатель ГФС Вадим Мельник.

По результатам проведенных обысков в офисных помещениях, "Киевзеленстроя" и других обществ обнаружены и изъяты первичные финансово-хозяйственные документы о проведенных работ по ремонту и реконструкции парков, тендерные документации и тому подобное.

Досудебное расследование продолжается.

Напомним, что Киев в мае накрыла волна обысков. Сотрудники фискальной службы вместе со столичной прокуратурой "трясли" одновременно КГГА и целый ряд столичных коммунальных предприятий.

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