3 км в оба направления: в Киеве на Харьковском шоссе запустили выделенную полосу для общественного транспорта

3 км в оба направления: в Киеве на Харьковском шоссе запустили выделенную полосу для общественного транспорта

Харьковское шоссе стало 32-й локацией, где в Киеве общественный транспорт получил свою полосу.

В эти выходные в Киеве на Харьковском шоссе от Дарницкой площади до улицы Привокзальной заработала полоса для движения общественного транспорта. Длина полосы — 3 км в оба направления. Харьковское шоссе стало 32-ой локацией, где в Киеве общественный транспорт получил свою полосу.

Об этом сообщает КГГА со ссылкой на заместителя председателя Киевской городской государственной администрации Александра Густелева.

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"Благодаря внедрению выделенной полосы для движения транспортных средств на Харьковском шоссе соединяются 3 левобережные районы столицы — Деснянский, Днепровский и Дарницкий и правый берег столицы. Отныне общественный транспорт будет иметь преимущество в движении на ключевых магистралях левобережных районов: Харьковское шоссе — пр. Мира — ул. Строителей — ул. Освободителей — б-р Перова. А также магистралях, соединяющих левый и правый берега Киева: Харьковское шоссе — ул. Ю. Гагарина — ул. Братиславская — просп. Шухевича — Северный мост — просп. С. Бандеры — ул. О. Телиги. Таким образом, городской общественный транспорт будет возможность избегать пробок и соблюдать график движения", — отметил Александр Густелев.

Заместитель председателя Киевской городской государственной администрации обратил внимание, что устройство выделенной полосы для движения общественного транспорта на Харьковском шоссе является также реализацией городской инициативы по сбору предложений от киевлян по повышению безопасности движения и улучшению транспортной инфраструктуры столицы, которая стартовала 8 июля. Так, за последние три недели в адрес Департамента транспортной инфраструктуры столицы поступило несколько обращений от граждан с просьбой ввести выделенную полосу общественного транспорта именно на Харьковском шоссе.

"Город будет продолжать устраивать выделенные полосы для общественного транспорта, чтобы сделать его более удобным и комфортным для киевлян. В частности, до конца года планируем запустить такие полосы на проспекте Правды, улицах Луговой и Ивашкевича", — подчеркнул Александр Густелев.

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