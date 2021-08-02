Появилось видео момента нападения у гей-клуба в Киеве: сотрудник УГО побил участника шоу-балета Дорофеевой

Появилось видео момента нападения у гей-клуба в Киеве: сотрудник УГО побил участника шоу-балета Дорофеевой

Сейчас делом занялось Государственное бюро расследований, поскольку подозреваемый — сотрудник УГО.

Появилось видео нападения сотрудника управления Государственной охраны из Богдановка на танцора балета Надежды Дорофеевой у ночного клуба в Киеве.

В результате избиения парень получил черепно-мозговую травму и кровоизлияние в мозг.

Евгению сделали трепанацию черепа и ввели в медикаментозную кому.

Видео момента избиения обнародовал сайт OBOZREVATEL.

Напомним, в Киевской городской прокуратуре сообщили о задержании 28-летнего подозреваемого. Ему инкриминируют умышленное нанесение тяжкого телесного повреждения, предусмотрено ч. 1 ст. 121 Уголовного кодекса Украины.

Досудебным расследованием установлено, что 1 августа около 7:40 утра возле кафе на ул. Антоновича, 45, между 28-летним работником УГО и 22-летним танцором шоу-балета произошел словесный конфликт, в ходе которого задержанный нанес потерпевшему сильный удар кулаком в голову, от которого последний упал на землю. После этого нападавший скрылся с места совершения преступления.

В УГО подтвердили, что нападавший является военным Управления государственной охраны.

Полиция открыла уголовное производство по ч.1 ст. 121 (Умышленное тяжкое телесное повреждение) УК Украины. Санкция статьи предусматривает от 5 до 8 лет лишения свободы.

Сейчас делом занялось Государственное бюро расследований, поскольку подозреваемый — сотрудник УГО. Ему уже готовят сообщение о подозрении.

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