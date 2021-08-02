В июле в Киеве зафиксировали четыре температурных рекорда

В июле в Киеве зафиксировали четыре температурных рекорда

Среднемесячная температура была выше более чем на три градуса.

В июле в Киеве зафиксировали четыре температурных рекорда. Среднемесячная температура была выше более чем на три градуса.

Об этом сообщили на сайте Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского.

По данным наблюдений обсерватории, среднемесячная температура воздуха в июле этого года составила +24,6°С, а это — на 3,3°С выше климатической нормы.

В то же время в столице в течение месяца зафиксировали четыре температурных рекорда.

Зафиксировано также 17 дней с максимальной температурой воздуха выше 30,0°С.

Интересно, что самое холодное в Киеве было 23 июля, когда минимальная температура под утро опустилась до +15,0°С. А самое жаркое — 29 июля, когда максимальная температура после полудня поднялась до +32,6°С.

Осадков в июле на метеостанции, на проспекте Науки, 37, выпало 63 мм. Это — 93% от климатической нормы.

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