В Киеве задержали 28-летнего мужчину, который совершил нападение на участника шоу-балета Нади Дорофеевой

Нападавший оказался военным УГО.

В Киеве задержали мужчину, который совершил нападение на участника шоу-балета Нади Дорофеевой.

Под процессуальнім руководством Киевской городской прокуратуры задержан 28-летний сотрудник Управления государственной охраны Украины, который подозревается в нанесении умышленного тяжкого телесного повреждения местному жителю (ч. 1 ст. 121 УК Украины).

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Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской прокуратуры.

Досудебным расследованием установлено, что 1 августа 2021 года, около 7:40 утра возле кафе на ул. Антоновича, 45, между 28-летним работником УГО и 22-летним танцором шоу-балета произошел словесный конфликт, в ходе которого задержанный нанес потерпевшему сильный удар кулаком в голову, от которого последний упал на землю. После этого нападавший скрылся с места преступления.

Пострадавшего госпитализировали в КНП "Киевская городская клиническая больница скорой медицинской помощи" с тяжелой закрытой черепно-мозговой травмой.

Вскоре правоохранители установили личность нападавшего и задержали его в порядке ст. 208 УПК Украины.

Сейчас решается вопрос о сообщение задержанному о подозрении и избрании меры пресечения.

В УГО подтвердили, что нападавший является военным Управления государственной охраны.

"По данному факту руководством Управления назначено служебное расследование, обстоятельства происшествия выясняются. На время проведения расследования военнослужащего отстранили от исполнения служебных обязанностей", — говорится в сообщении.

В УГО также отметили, что предоставят всю необходимую помощь полиции в этом деле.

Досудебное расследование осуществляется следователями ТУ ГБР, расположенного в Киеве, под процессуальным руководством Киевской городской прокуратуры.

В Сети уже обнаружили фотографии нападавшего. Их нашли друзья пострадавшего. Также известно, что мужчину зовут Евгений Беспалый. Он удалился из соцсетей, но его фото успели сохранить.

"Этой стране нужны всевозможные гей-парады, манифесты и митинги, пока все подобные м@ки не поймут, что любой может быть собой и это не повод бить его головой о забор", - написала пользовательница Анна С. в Facebook .

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