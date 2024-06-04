ГБР пришло с обысками к заместителю Кличко – источник

Константина Усова подозревают в вымогательстве у одного из перевозчиков столицы неправомерной выгоды на системной основе, отмечают источники.

В здании Киевской городской государственной администрации проходят обыски.

Об этом сообщает "Суспільне" со ссылкой на собственные источники в КГГА.

Источники правоохранительных органов уточнили, что проверку проводит Государственное бюро расследований. Обыски проходят у заместителя председателя КГГА Константина Усова. Его подозревают в вымогательстве у одного из перевозчиков столицы неправомерной выгоды на системной основе.

К слову, заместитель Кличко Константин Усов в июле 2022 года уехал из Украины в США. По его словам, учиться у Гарвард.

Напомним, действующий заместитель председателя КГГА получил подозрение в злоупотреблении служебным положением. Речь идет о незаконной застройке парка "Нивки", что привело к убыткам в размере 6,4 млн грн.

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