В Киеве произошел масштабный пожар на складе (фото последствий)

По данным спасателей, предварительно жертв и пострадавших нет.
Поздним вечером 3 июня в Деснянском районе столицы произошел масштабный пожар на складе. Спасатели ликвидировали пожар спустя 3 часа.
Об этом сообщает ГСЧС Украины.
"Пожар произошел 3 июня около 10 вечера на ул.Закревского в Деснянском районе столицы. Горело складское помещение. 4 июня в 01:10 – пожар ликвидировали на площади 2000 кв.м. На месте работало 24 единицы техники и 96 человек личного состава ГСЧС", — говорится в сообщении.
По данным спасателей, предварительно жертв и пострадавших нет.
Напомним, в Киеве горела многоэтажка. Из охваченного огнем дома спасены трое детей и восемь взрослых.
Читайте также: