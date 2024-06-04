ДБР прийшло з обшуками до заступника Кличка – джерело

Костянтина Усова підозрюють у вимаганні в одного з перевізників столиці неправомірної вигоди на системній основі, зазначають джерела.

У будівлі Київської міської державної адміністрації провоходять обшуки.

Про повідомляє "Суспільне" із посиланням на власні джерела у КМДА.

Джерела у правоохоронних органах уточнили, що перевірку проводить Державне бюро розслідувань. Обшуки проходять у заступника голови КМДА Костянтина Усова. Його підозрюють у вимаганні в одного з перевізників столиці неправомірної вигоди на системній основі.

До слова, заступник Кличка Костянтин Усов у липні 2022 року виїхав з України до США. За його словами – навчатись у Гарвард.

Нагадаємо, чинний заступник голови КМДА отримав підозру у зловживанні службовим становищем. Йдеться про незаконну забудову парку "Нивки", що призвело до збитків у розмірі 6,4 млн грн.

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