ДБР прийшло з обшуками до заступника Кличка – джерело

Костянтина Усова підозрюють у вимаганні в одного з перевізників столиці неправомірної вигоди на системній основі, зазначають джерела.
У будівлі Київської міської державної адміністрації провоходять обшуки.
Про повідомляє "Суспільне" із посиланням на власні джерела у КМДА.
Джерела у правоохоронних органах уточнили, що перевірку проводить Державне бюро розслідувань. Обшуки проходять у заступника голови КМДА Костянтина Усова. Його підозрюють у вимаганні в одного з перевізників столиці неправомірної вигоди на системній основі.
До слова, заступник Кличка Костянтин Усов у липні 2022 року виїхав з України до США. За його словами – навчатись у Гарвард.
Нагадаємо, чинний заступник голови КМДА отримав підозру у зловживанні службовим становищем. Йдеться про незаконну забудову парку "Нивки", що призвело до збитків у розмірі 6,4 млн грн.
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