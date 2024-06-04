В Киеве ввели экстренные отключения света: что с графиками

Во вторник, 4 июня, в Киеве применили экстренные отключения света, поэтому графики не действуют..

Об этом сообщил генеральный директор YASNO Сергей Коваленко.

"Киев вышел за лимиты. "Укрэнерго" дал команду на экстренные отключения. Графики пока не работают", — написал он.

По данным энергетической компании "Укрэнерго", во вторник, 4 июня, дефицит в энергосистеме несколько больше, чем 3 июня. Причинами дефицита являются рост уровня потребления из-за использования кондиционеров, облачность, препятствующая работе солнечных электростанций, а также уменьшение объема импорта электроэнергии из Европы.

Напомним, ранее генеральный директор компании-поставщика электроэнергии YASNO Сергей Коваленко предупредил, что отключения света будут продолжительнее.

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