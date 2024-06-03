Власти Киева запретили проведение Марша равенства в метро: что говорят организаторы

"КиевПрайд" отмечает, что никогда не обращался в КГГА с просьбой о закрытии станций метро или выделении средств из городского бюджета.

"КиевПрайд" никогда не обращался в КГГА с просьбой о закрытии станций метро или выделении средств из городского бюджета.

Об этом говорится в сообщении организации Facebook.

"Сегодня, после официального анонса Марша "КиевПрайд 2024", телеграмм-каналы начали распространять фейки, которые привели к острой публичной реакции. Киевская городская государственная администрация отреагировала на ситуацию и выпустила соответствующее заявление. "КиевПрайд" опровергает информацию, распространенную некоторыми телеграмм-каналами, которые связывают с недобросовестными политтехнологами. В частности, мы подчеркиваем, что "КиевПрайд" никогда не обращался в КГГА с просьбой о закрытии станций метро или выделении средств из городского бюджета. Мы выступаем против втягивания "КиевПрайда" в политическое противостояние в столице", – отмечают в организации.

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Организаторы заявили, что обратились в Киевскую городскую военную администрацию с предложением организовать встречу и согласовать разные варианты проведения Марша. Однако такая встреча не состоялась.

"Учитывая высокую вероятность ракетной атаки, мы действительно рассматриваем метро как основное и наиболее безопасное место для проведения Марша, учитывая, в частности, положительный опыт "ХарьковПрайда".

"КиевПрайд" 2024" может состояться в метро в той или иной форме и без официального согласования КГГА или Киевского метрополитена, однако мы, как организаторы, всегда выступаем за диалог с властью", – добавили там.

Ранее сообщалось, что городские власти Киева не согласовывали проведение Марша равенства в столичном метрополитене из соображений безопасности и ограниченного пространства и попросили организаторов выбрать другое место, возложив на них ответственность за соблюдение всех мер безопасности в случае, если мероприятие состоится.

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