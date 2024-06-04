"Я п***ил тех, кто говорил по-украински": в Киеве на девушку напали пророссийские мужчины

В Киеве двое мужчин с угрозами и бранью напали на девушку по имени Наталья, которая занимается волонтерством. Причиной конфликта якобы стало то, что девушка говорила по-украински

Об этом она сообщила в своем Instagram. Пост распространили известные украинские военные, в том числе историк Вахтанг Кипиани, который находится в рядах ВСУ.

Наталья рассказала, что 2 июня, после церемонии прощания с госпитальершей Ириной Цыбух, пешком шла домой от остановки электрички "Куренивка".

"При выходе из подземного перехода два человека начали обращаться ко мне в фамильярном и вульгарном тоне. На это я ровно сказала, что не понимаю русский, обогнав их. Мужчина в полосатом начал насмехаться и сказал, что через месяц я все буду "понимать", потому что приедут россияне и "вы**ут меня и таких, как я". И еще куча подобной грязи относительно украинцев, языка и меня лично. Включила камеру. Дальше то, что на видео", – рассказала девушка.

На кадрах, в частности, один из мужчин нецензурной лексикой хвастается, что в молодости в Киеве избивал тех, кто говорил на украинском языке.

Внимание! Видео содержит нецензурную лексику 18+

Далее девушка была вынуждена прекратить видеозапись, потому что один из мужчин плюнул ей в лицо. Между Натальей и мужчинами завязалась потасовка.

"Вдвоем они выкрикивали непрекращающиеся угрозы в мою сторону. Полосатый вырвал телефон из рук и постоянно поднимал его вверх, имитируя бросок об асфальт. Его дружбан начал меня отталкивать и бить. Похоже, что они собираются уйти с моим девайсом. .Мне удалось несколько раз проехаться по роже полосатого. Он потерял равновесие и упал. В этом движе я получила от кого-то из них удары по ногам. Зато удалось вырвать телефон. В момент, когда я поднималась, друг полосатого с размаху вонзил мне ладонью по лицу. По очкам и носу....

Когда я отошла на безопасное расстояние, угрозы и агрессивные возгласы подкрепились движением мужчины в полосатом: он взялся за пах и кричал, что мы все будем с**ать и прочее. Потом они быстро свалили", – рассказала она.

Проходящие и проезжавшие мимо никак не отреагировали, говорит девушка.

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