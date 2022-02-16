Что происходит на Подольско-Воскресенском мосту в Киеве: появилось видео

В настоящее время там собирают большие металлоконструкции, которые будут частью моста над улицей Центральная Садовая в направлении улицы Оноре де Бальзака.

Появилось видео происходящего на Подольско-Воскресенском мосту в Киеве.

В частности, там продолжаются строительные работы, которые можно совершать и в зимний период.

Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

К примеру, там собирают большие металлоконструкции, которые будут частью моста над улицей Центральная Садовая в направлении улицы Оноре де Бальзака. Также в районе Русановских садов продолжают укреплять туннели будущей ветки метро на Троещину.

Продолжается процесс нанесения гидроизоляции на арочную конструкцию моста через Днепр. Также вывозят последние временные опоры арочного моста. Работают специалисты и на уже построенных автомобильных съездах на Подоле.

"Хочу подчеркнуть, когда мы говорим об этом объекте, то речь идет не только о городах через реку Днепр, а о комплексе мостов, эстакад и тоннелей, общей протяженностью свыше 10 км, которые соединят Подол с Воскресенским массивом и Троещиной", — отметил Кличко.

Мэр Киева подчеркнул, что этот важный для транспортной инфраструктуры города мостовой переход – на финальной стадии строительства.

Друзья! Столица, даже в такое сложное для страны время, должна и дальше развиваться, продолжать воплощать запланированные проекты, строить и обновлять инфраструктуру. В частности, продолжаются сегодня работы, которые можно проводить и в зимний период, на Подольско-Воскресенском мостовом переходе. К примеру, там собирают большие металлоконструкции, которые будут частью моста над улицей Центральная Садовая в направлении улицы Оноре де Бальзака. Также в районе Русановских садов продолжают укреплять туннели будущей ветки метро на Троещину. Продолжается процесс нанесения гидроизоляции на арочную конструкцию моста через Днепр. Также вывозят последние временные опоры арочного моста. Работают специалисты и на уже построенных автомобильных съездах на Подоле. Хочу подчеркнуть, когда мы говорим об этом объекте, то речь идет не только о городах через реку Днепр, а о комплексе мостов, эстакад и тоннелей, общей протяженностью более 10 км, соединяющих Подол с Воскресенским массивом и Троещиной. И этот важный для транспортной инфраструктуры города мостовой переход – на финальной стадии строительства! Опубликовано Виталием Кличко Среда, 16 февраля 2022 г.

Напомним, в Сети показали, как строится метро на Троещину.

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