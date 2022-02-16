Що відбувається на Подільсько-Воскресенському мосту в Києві: з'явилося відео

Нині там збирають великі металоконструкції, що будуть частиною мосту над вулицею Центральна Садова в напрямку вулиці Оноре де Бальзака.

З'явилося відео, що відбувається на Подільсько-Воскресенському мосту в Києві.

Зокрема, там тривають будівельні роботи, які можна здійснювати і в зимовий період.

Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко.

Наприклад, там збирають великі металоконструкції, що будуть частиною мосту над вулицею Центральна Садова в напрямку вулиці Оноре де Бальзака. Також в районі Русанівських садів продовжують укріплювати тунелі майбутньої гілки метро на Троєщину.

Триває й процес нанесення гідроізоляції на арочну конструкцію мосту через Дніпро. А також вивозять останні тимчасові опори арочного мосту. Працюють фахівці і на вже побудованих автомобільних з’їздах на Подолі.

"Хочу наголосити, коли ми говоримо про цей об’єкт, то йдеться не тільки про міст через річку Дніпро, а про комплекс мостів, естакад і тунелів, загальною протяжністю понад 10 км, що сполучать Поділ з Воскресенським масивом і Троєщиною", - зазначив Кличко.

Мер Києва наголосив, що цей важливий для транспортної інфраструктури міста мостовий перехід - на фінальній стадії будівництва.

Друзі! Столиця, навіть в такий складний для країни час, повинна й далі розвиватися, продовжувати втілювати заплановані проекти, будувати та оновлювати інфраструктуру. Зокрема, тривають сьогодні роботи, які можна здійснювати і в зимовий період, на Подільсько-Воскресенському мостовому переході. Наприклад, там збирають великі металоконструкції, що будуть частиною мосту над вулицею Центральна Садова в напрямку вулиці Оноре де Бальзака. Також в районі Русанівських садів продовжують укріплювати тунелі майбутньої гілки метро на Троєщину. Триває й процес нанесення гідроізоляції на арочну конструкцію мосту через Дніпро. А також вивозять останні тимчасові опори арочного мосту. Працюють фахівці і на вже побудованих автомобільних з’їздах на Подолі. Хочу наголосити, коли ми говоримо про цей об’єкт, то йдеться не тільки про міст через річку Дніпро, а про комплекс мостів, естакад і тунелів, загальною протяжністю понад 10 км, що сполучать Поділ з Воскресенським масивом і Троєщиною. І цей важливий для транспортної інфраструктури міста мостовий перехід - на фінальній стадії будівництва! Опубліковано Віталієм Кличком Середа, 16 лютого 2022 р.

Нагадаємо, у Мережі показали, як будується метро на Троєщину.

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