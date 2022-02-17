В случае чрезвычайной ситуации транспорт Киева будет работать в спецрежиме: что известно

В первую очередь будет обеспечиваться перевозка работников предприятий критической инфраструктуры и жизнеобеспечения населения.

Сегодня общественный транспорт Киева работает в штатном режиме, при чрезвычайной ситуации весь транспорт города будет работать в соответствии с мобилизационным планом.

Об этом заявил директор Департамента транспортной инфраструктуры Руслан Кандибор во время онлайн пресс-брифинга о мерах, предпринимаемых городскими властями в связи с возможной дальнейшей агрессией России.

"Метрополитен – это транспорт, который имеет сооружения двойного назначения, которые используются для перевозки пассажиров и для защиты населения как хранилище. А именно: метро будет работать для перевозки работников критической инфраструктуры утром и вечером в часы пик (приблизительно 6 часов в день), все остальное время метрополитен будет использоваться как укрытие, обеспеченное специальными помещениями для соблюдения минимальной гигиены и потребностей людей, при этом метрополитен имеет автономное электрическое питание, артезианские скважины и фильтро-вентиляционные установки для очистки воздуха. Каждая станция оснащена герметизирующими затворами. Работа транспорта будет организована в соответствии с документами и в зависимости от ситуации", – отметил Руслан Кандибор.

По его словам, в случае чрезвычайной ситуации дорожно-транспортный комплекс Киева будет работать по специальному режиму. На всех предприятиях транспорта будет обеспечено круглосуточное дежурство ответственных должностных лиц. В первую очередь будут обеспечиваться перевозка работников предприятий критической инфраструктуры и предприятий жизнеобеспечения населения. Также будет обеспечена усиленная охрана мостов, аэропорта и подъездных путей к ним.

"Разработаны специальные графики движения поездов на случай использования метрополитена в режиме "Укрытие" (остановка движения поездов и размещение в них населения и в следующем вывозим их в определенные места), станции закрываются на время укрытия для защиты населения и работников метрополитена. Что касается работы "красной" ветви на левом берегу, то она будет остановлена, поскольку это открытый участок. Но жители левого берега смогут эвакуироваться на специально выделенных автобусах в подземную часть метрополитена", – пояснил директор Департамента транспортной инфраструктуры.

Он подчеркнул, что охрана метрополитена обеспечивает Линейное управление Национальной полиции Украины и служба военизированной охраны метрополитена. В настоящее время метрополитен работает в усиленном режиме по предупреждению террористических проявлений (дополнительные обходы, усиленная бдительность, средства видеонаблюдения). Дополнительно охрана метрополитена будет усиливаться военнослужащими Национальной гвардии Украины, работниками Линейной полиции и работниками военизированной службы охраны метрополитена.

"Для обеспечения жизнедеятельности города работа магистральных маршрутов общественного транспорта будет сохранена. Работа маршрутов с незначительным пассажиропотоком может быть остановлена. Высвобождающийся подвижной состав может быть задействован для других нужд, определенных мобилизационным заданием", – прокомментировал работу наземного транспорта Руслан Кандибор.

Он отметил, что на каждой станции метрополитена имеются дефибрилляторы. В кассах и на постах полиции на каждой станции есть аптечки предоставления первой домедицинской помощи, которые отвечают всем нормам и стандартам. Весь подвижной состав КП "Киевпасстранс" укомплектован медицинскими аптечками соответствующего типа для городского общественного транспорта, которые позволяют оказывать первую медицинскую помощь.

"В случае необходимости метрополитен будет обеспечивать эвакуацию населения в определенные места сбора. Кроме того, автобусы будут использованы для эвакуации киевлян, а также для эвакуации работников и документации стратегически важных учреждений города. Еще раз подчеркиваю, что ситуация остается под контролем, мы полностью владеем всей информацией, которая есть. Транспортная инфраструктура города работает в штатном режиме, по привычному графику. Никаких сбоев пока нет", – заверил Руслан Кандибор.

Справка:

Ежедневно метрополитен перевозит более 1 миллиона человек. Для этого задействовано более 620 вагонов метрополитена и 7 800 работников, которые стараются обеспечить комфортные условия для пассажиров.

КП "Киевпасстранс" ежедневно довозит до мест труда более 2 млн человек. Для этого в КП "Киевпасстранс" предоставляет услуги: 510 автобусов, 336 троллейбусов и 260 трамваев.

В свою очередь частные перевозчики обеспечивают работу на линии 1100 единиц подвижного состава.

Всего за сутки в Киеве свыше 3 млн пассажиров пользуются общественным транспортом.

Напомним, в защитные сооружения Киева, укрытия и хранилища, может уместиться около 2 млн 8 тысяч человек. Укрытие рассчитано на кратковременное пребывание — до двох часов, хранилище — более 48 часов.