Мэр Киева пообещал поддержать дочерей и вдову погибшего на Донбассе разведчика

Виталий Кличко выразил искренние соболезнования семье киевлянина капитана Антона Сидорова, его близким и побратимам.

Мэр Киева Виталий Кличко пообещал поддержать дочерей и вдову погибшего на Донбассе разведчика.

Кличко выразил искренние соболезнования семье киевлянина капитана Антона Сидорова, его близким и побратимам.

Об этом мэр Киева написал в Facebook.

"35-летний Антон Сидоров с первых дней российской агрессии защищал территориальную целостность и независимость Украины на востоке нашего государства. Был помощником начальника штаба-начальником разведки 3 мб 30 ОМБр ( Отдельной механизированной бригады — ред.) Он погиб вчера при обстреле незаконными вооруженными формированиями и российско-оккупационными войсками на Донбассе. Без отца остались трое дочерей, самой младшей из которых всего полгода. Антон Сидоров запомнился собратьям достойным, преданным и профессиональным военнослужащим. Настоящим защитником Украины", — отметил Кличко.

Мэр Киева напомнил, что многие украинцы слышали песню разведчика, посвященную погибшим воинам, "Спите, братья мои".

"Светлая память Герою... Город сделает все, чтобы поддержать дочерей и вдову павшего Героя", — пообещал городской голова.

Напомним, что в результате обстрелов оккупационными войсками погибли два украинских военных. 19 февраля президент Владимир Зеленский на Мюнхенской конференции назвал имя первого погибшего бойца. Им оказался разведчик Антон Сидоров. Военный погиб 19 февраля при обстреле террористами РФ поселка Мироновский. У защитника Украины осталось трое маленьких дочерей 1, 6 и 10 лет.

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