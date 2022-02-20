Организаторы митинга за деньги планировали вывести под Офис президента от 1500 до 2500 человек.

В Киеве готовили митинг "Против войны" с провокациями и знаменитыми визитками Яроша.

Протесты должны были создать хорошую картинку для российских СМИ.

Об этом рассказал советник министра МВД Антон Геращенко и обнародовал видеопризнание организаторов проплаченного митинга.

"Сегодня в 12:00 в день годовщины гибели Героев Небесной сотни, по заказу с "севера" за деньги планировалось собрать многолюдный митинг под Офисом президента для картинки для российских пропагандистских телеканалов", — рассказал он.

Но, по словам Геращенко, вчера, 19 февраля, утром сотрудники Департамента стратегических расследований Национальной полиции провели пять обысков и прекратили деятельность сети устроителей проплаченных митингов.

"В целом сегодня днем за деньги планировалось вывести под Офис президента от 1500 до 2500 человек, которые во время обострения агрессивных действий РФ должны были демонстрировать ряд слоганов и лозунгов таких как: "Нет войне с Россией", "Украина, не убивай своих граждан", "Нафиг войну! Весна для любви!", — сообщил советник министра МВД.

Также во время обысков были найдены "визитные карточки Дмитрия Яроша" красного-черного цвета.

Кое-что об антологии уличных протестов по заказу РФ. Сегодня в 12:00 в день годовщины гибели Героев Небесной сотни, по заказу с севера за деньги планировалось собрать многолюдный митинг под Офисом Президента для картинки для российских пропагандистских телеканалов. Но сегодня утром сотрудники Департамента стратегических расследований Национальной полиции провели 5 обысков и прекратили деятельность сети организаторов проплаченных митингов. Это дело является продолжением большой работы, проводимой полицией по разоблачению сети организаторов платных митингов в интересах заказчиков — как украинских так и зарубежных. В целом, сегодня днем, за деньги, планировалось вывести под Офис Президента от 1500 до 2500 человек, которые во время обострения агрессивных действий РФ должны были демонстрировать ряд слоганов и лозунгов таких как: «Нет войне с Россией», «Украина не убивай своих граждан», «На фиг войну! Весна для любви!». Также при обысках были найдены визитки «Дмитрия Яроша» красного-черного цвета. После проведения профилактических бесед граждане обязались прекратить свою деятельность по сбору проплаченных митингов в интересах государства-агрессора. К сожалению, в Украине до сих пор нет уголовной ответственности за организацию и финансирование проплаченных митингов, чем активно пользуются в своих интересах, как нечестные украинские политики так и страна-агрессор. Какой позор, когда в Киеве через Интернет можно заказать проплаченный митинг с любыми лозунгами! Уважаемые народные депутаты, давайте примем закон об уголовной ответственности за организацию и финансирование проплаченных акций протеста и покончим с этим позорным явлением! На видео — признание организаторов проплаченного митинга, что не состоится из-за решительных действий правоохранителей. Подписывайтесь на мой Телеграмм канал, чтобы мгновенно получать интересную и эксклюзивную информацию. https://t.me/Pravda_Gerashchenko ENGLISH Одна из антологий street protests commissioned by Russian Federation. Все в 12:00 на заканчивается смертью героев невесты горизонта, в первых числах пределов была запланирована, чтобы быть в центре предпринимателя офиса для изображения для российской propaganda ТВ каналов. Однако ежедневно празднование, офицеры от национальной политики в стратегических investigations департаменті провадять шістьох searches и shut down в сети paid rally organizers. Этот случай является признанием большого труда, выпущенного из полиции, чтобы разместить сети организаторов путешествия в интересах клиентов — дома украинский и иностранный. В целом, это время, для денег, это было запланировано на 1,500 to 2,500 человек в Office of the President, который в результате выезда агресивных действий в Российской Федерации должен был перечислить число slogans and slogans such к войне с Россией", "Украина не беспокоит ее citizens", "Он fíка борьба! Spring для love! Предприниматели, они не остаются независимыми в Украину для организации и финансирования путешествия, которые активно участвуют в общественных местах. aggressor country.What a shame when you can order a paid rally with any slogans in Kyiv via the Internet! d to this shameful phenomenon! Video shows the confession of organizers of paid rally, которые не будут действовать в результате конкретных действий of правозащитных officers. Subscribe to my Telegram channel to receive interesting and exclusive information instantly. https://t.me/Pravda_Gerashchenko Опубликовано Антоном Геращенко Суббота, 19 февраля 2022 г.

"К сожалению, в Украине до сих пор нет уголовной ответственности за организацию и финансирование проплаченных митингов, чем активно пользуются в своих интересах, как нечестные украинские политики так и страна-агрессор. Какой позор, когда в Киеве через Интернет можно заказать проплаченный митинг с любыми лозунгами", — подчеркнул Геращенко.

Напомним, премьер-министр Британии Борис Джонсон заявил, что Россия планирует самую большую войну в Европе с 1945 года. По его словам, план уже в определенной степени начался.

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