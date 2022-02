Кое-что об антологии уличных протестов по заказу РФ. Сегодня в 12:00 в день годовщины гибели Героев Небесной сотни, по заказу с севера за деньги планировалось собрать многолюдный митинг под Офисом Президента для картинки для российских пропагандистских телеканалов. Но сегодня утром сотрудники Департамента стратегических расследований Национальной полиции провели 5 обысков и прекратили деятельность сети организаторов проплаченных митингов. Это дело является продолжением большой работы, проводимой полицией по разоблачению сети организаторов платных митингов в интересах заказчиков — как украинских так и зарубежных. В целом, сегодня днем, за деньги, планировалось вывести под Офис Президента от 1500 до 2500 человек, которые во время обострения агрессивных действий РФ должны были демонстрировать ряд слоганов и лозунгов таких как: «Нет войне с Россией», «Украина не убивай своих граждан», «На фиг войну! Весна для любви!». Также при обысках были найдены визитки «Дмитрия Яроша» красного-черного цвета. После проведения профилактических бесед граждане обязались прекратить свою деятельность по сбору проплаченных митингов в интересах государства-агрессора. К сожалению, в Украине до сих пор нет уголовной ответственности за организацию и финансирование проплаченных митингов, чем активно пользуются в своих интересах, как нечестные украинские политики так и страна-агрессор. Какой позор, когда в Киеве через Интернет можно заказать проплаченный митинг с любыми лозунгами! Уважаемые народные депутаты, давайте примем закон об уголовной ответственности за организацию и финансирование проплаченных акций протеста и покончим с этим позорным явлением! На видео — признание организаторов проплаченного митинга, что не состоится из-за решительных действий правоохранителей. Подписывайтесь на мой Телеграмм канал, чтобы мгновенно получать интересную и эксклюзивную информацию. https://t.me/Pravda_Gerashchenko ENGLISH Одна из антологий street protests commissioned by Russian Federation. Все в 12:00 на заканчивается смертью героев невесты горизонта, в первых числах пределов была запланирована, чтобы быть в центре предпринимателя офиса для изображения для российской propaganda ТВ каналов. Однако ежедневно празднование, офицеры от национальной политики в стратегических investigations департаменті провадять шістьох searches и shut down в сети paid rally organizers. Этот случай является признанием большого труда, выпущенного из полиции, чтобы разместить сети организаторов путешествия в интересах клиентов — дома украинский и иностранный. В целом, это время, для денег, это было запланировано на 1,500 to 2,500 человек в Office of the President, который в результате выезда агресивных действий в Российской Федерации должен был перечислить число slogans and slogans such к войне с Россией", "Украина не беспокоит ее citizens", "Он fíка борьба! Spring для love! Предприниматели, они не остаются независимыми в Украину для организации и финансирования путешествия, которые активно участвуют в общественных местах. aggressor country.What a shame when you can order a paid rally with any slogans in Kyiv via the Internet! d to this shameful phenomenon! Video shows the confession of organizers of paid rally, которые не будут действовать в результате конкретных действий of правозащитных officers. Subscribe to my Telegram channel to receive interesting and exclusive information instantly. https://t.me/Pravda_Gerashchenko