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- Киев
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В Киеве раздались взрывы: враг атакует столицу дронами и ракетами
Находитесь в укрытии из-за атаки врага на Киев.
В ночь на 24 апреля 2025 г. в Киеве прогремели взрывы.
Воздушные Силы ВСУ сообщают об атаке на украинскую столицу вражеских дронов и ракет.
"В столице работают силы ПВО по враждебным БпЛА. Находитесь в укрытиях!", - заявил мэр Киева Виталий Кличко.
"Воздушная тревога продолжается. Ракетная атака. Просим всех оставаться в укрытиях. В области работает ПВО. Ни в коем случае не делайте фото- и видеофиксацию работы наших сил обороны, сбивание воздушных целей и их падение. Сохраняйте спокойствие", - добавили в Киевской областной военной администрации.
Напомним, что ранее россияне подняли в небо несколько Ту-95МС : названо время подлета возможных ракет.