В Киеве раздались взрывы: враг атакует столицу дронами и ракетами

Воздушная тревога / © ТСН.ua

Реклама

В ночь на 24 апреля 2025 г. в Киеве прогремели взрывы.

Воздушные Силы ВСУ сообщают об атаке на украинскую столицу вражеских дронов и ракет.

"В столице работают силы ПВО по враждебным БпЛА. Находитесь в укрытиях!", - заявил мэр Киева Виталий Кличко.

Реклама

"Воздушная тревога продолжается. Ракетная атака. Просим всех оставаться в укрытиях. В области работает ПВО. Ни в коем случае не делайте фото- и видеофиксацию работы наших сил обороны, сбивание воздушных целей и их падение. Сохраняйте спокойствие", - добавили в Киевской областной военной администрации.

Напомним, что ранее россияне подняли в небо несколько Ту-95МС : названо время подлета возможных ракет.