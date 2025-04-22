В Киеве продавали "многодетность" для избежания мобилизации: как работала афера

Суд / © pixabay.com

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В Киеве будут судить организованную группу, продававшую «многодетность» за 3000 долларов.

Об этом сообщили в Киевской городской прокуратуре.

Преступная группа, помогала военнообязанным мужчинам незаконно пересекать государственную границу, используя фиктивное отцовство.

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Следствие установило, что участники схемы подыскивали малоимущих женщин, которые имели детей. За 500 долларов женщины соглашались признавать отцом своего ребенка постороннего мужчину, который уже имел двоих детей.

© Киевская городская прокуратура

Это позволяло создать основание для обретения статуса многодетного отца, что, согласно законодательству, дает право на выезд за пределы Украины даже во время военного положения.

Фиктивное отцовство оформлялось через подконтрольный районный суд Одесской области. За соответствующее постановление мужчина платил 3000 долларов США, из которых большинство уходило организаторам схемы.

«С помощью поддельных судебных решений мужчины получали право на выезд за границу, избегая мобилизации», — уточнили в прокуратуре.

© Киевская городская прокуратура

Напомним, в Киеве в парке «Партизанской славы» столичные муниципалы задержали трех подростков, устроивших стрельбу из пневматического пистолета.