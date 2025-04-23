ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Киев
Количество просмотров
550
Время на прочтение
1 мин

Россияне атаковали Киевщину "Шахедами": какие последствия (фото)

Ночная атака дронами в Киевской области уничтожила два сооружения — в ГСЧС показали фото последствий.

Автор публикации
Фото автора: Ирина Лабьяк Ирина Лабьяк
Пожар в Киевской области после российской атаки в ночь на 23 апреля

Пожар в Киевской области после российской атаки в ночь на 23 апреля / © ГСЧС Украины

Российские войска атаковали Киевскую область беспилотниками «Шахед» в ночь на 23 апреля. Из-за этого в одном из районов области вспыхнул пожар.

Об этом сообщила Государственная служба по чрезвычайным ситуациям Украины.

Из-за падения обломков российского беспилотника в Броварском районе возник пожар в гостинично-ресторанном комплексе. Там горели два отдельно стоящих здания.

Чрезвычайники потушили пожар. К счастью, обошлось без пострадавших.

Пожар в Киевской области после российской атаки в ночь на 23 апреля / © ГСЧС Украины

Пожар в Киевской области после российской атаки в ночь на 23 апреля / © ГСЧС Украины

Пожар в Киевской области после российской атаки в ночь на 23 апреля / © ГСЧС Украины

Пожар в Киевской области после российской атаки в ночь на 23 апреля / © ГСЧС Украины

Пожар в Киевской области после российской атаки в ночь на 23 апреля / © ГСЧС Украины

Пожар в Киевской области после российской атаки в ночь на 23 апреля / © ГСЧС Украины

Напомним, в ночь на 23 апреля в Киевской области раздавались взрывы. Там работали силы ПВО, которые сбивали вражеские беспилотники.

Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie