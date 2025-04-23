Россияне атаковали Киевщину "Шахедами": какие последствия (фото)

Пожар в Киевской области после российской атаки в ночь на 23 апреля / © ГСЧС Украины

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Российские войска атаковали Киевскую область беспилотниками «Шахед» в ночь на 23 апреля. Из-за этого в одном из районов области вспыхнул пожар.

Об этом сообщила Государственная служба по чрезвычайным ситуациям Украины.

Из-за падения обломков российского беспилотника в Броварском районе возник пожар в гостинично-ресторанном комплексе. Там горели два отдельно стоящих здания.

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Чрезвычайники потушили пожар. К счастью, обошлось без пострадавших.

Пожар в Киевской области после российской атаки в ночь на 23 апреля / © ГСЧС Украины

Пожар в Киевской области после российской атаки в ночь на 23 апреля / © ГСЧС Украины

Пожар в Киевской области после российской атаки в ночь на 23 апреля / © ГСЧС Украины

Напомним, в ночь на 23 апреля в Киевской области раздавались взрывы. Там работали силы ПВО, которые сбивали вражеские беспилотники.