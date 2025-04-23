Вымогал взятку за футбольное поле для детей: СБУ разоблачила коррупцию в КГГА

Задержанный подозреваемый / © Полиция Киева

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СБУ и Национальная полиция раскрыли очередную коррупционную схему в Киевской городской администрации. На этот раз «на горячем» задержали инспектора Департамента земельных ресурсов КГГА, который требовал взятку у предпринимателя за продление аренды детской спортивной площадки.

Об этом сообщила пресс-служба СБУ и Нацполиция.

Злоумышленник обещал бизнесмену, который арендует землю под футбольное поле для юных спортсменов Деснянского района, «решить вопрос» с документами за $15 тысяч. За эти деньги он гарантировал не только продление договора, но и «беспроблемную» аренду на 10 лет.

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«К 30-летнему чиновнику обратился представитель директора коммерческой фирмы с запросом на продление аренды земельного участка площадью около 1200 квадратных метров, расположенного в Деснянском районе Киева. Фигурант решил заработать и пытался «продать» разрешение на аренду земельного участка», — говорится в сообщении полиции.

Чиновника задержали во время получения полной суммы. Ему уже сообщили о подозрении за получение неправомерной выгоды (ч. 3 ст. 368 УК Украины), что грозит до 10 лет тюрьмы с конфискацией имущества.

Напомним, в Киеве полиция разоблачила схему бегства уклонистов за границу.