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- Київ
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У Києві пролунали вибухи: ворог атакує столицю дронами та ракетами
Перебувайте в укриття через атаку ворога на Київ.
У ніч на 24 квітня 2025 року у Києві прогриміли вибухи.
Повітряні Сили ЗСУ повідомляють про атаку на українську столицю ворожих дронів та ракет.
“У столиці працюють сили ППО по ворожих БпЛА. Перебувайте в укриттях!”, — заявив мер Києва Віталій Кличко.
“Повітряна тривога триває. Ракетна атака. Просимо всіх залишатися в укриттях. В області працює ППО. У жодному разі не робіть фото- та відеофіксацію роботи наших сил оборони, збиття повітряних цілей та їхнього падіння. Зберігайте спокій”, — додали у Київській обласній військовій адміністрації.
Нагадаємо, що раніше росіяни підняли у небо кілька Ту-95МС: названо час підльоту можливих ракет.