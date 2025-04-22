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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Киев
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Для заместителя Кличко суд избрал меру пресечения: в чем его подозревают

Столичный суд избрал меру пресечения для Владимира Прокопива.

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Фото автора: Ирина Лабьяк Ирина Лабьяк
Заместитель председателя КГГА Владимир Прокопов

Заместитель председателя КГГА Владимир Прокопов / © ТСН.ua

Голосеевский райсуд избрал меру пресечения для заместителя председателя Киевской городской государственной администрации Владимира Прокопива — круглосуточный домашний арест.

Об этом сообщает «Укринформ» со ссылкой на пресс-секретаря Киевской городской прокуратуры Ирину Винокурову.

Суд отправил Прокопива под круглосуточный домашний арест до 20 июня.

«Да, ему назначили круглосуточный (домашний арест — ред.) и (электронный — ред.) браслет», — подтвердила представитель столичной прокуратуры.

Напомним, 17 апреля правоохранители объявили подозрение Прокопиву в организации схемы переправки призывников через государственную границу Украины.

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