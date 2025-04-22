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- Киев
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Для заместителя Кличко суд избрал меру пресечения: в чем его подозревают
Столичный суд избрал меру пресечения для Владимира Прокопива.
Голосеевский райсуд избрал меру пресечения для заместителя председателя Киевской городской государственной администрации Владимира Прокопива — круглосуточный домашний арест.
Об этом сообщает «Укринформ» со ссылкой на пресс-секретаря Киевской городской прокуратуры Ирину Винокурову.
Суд отправил Прокопива под круглосуточный домашний арест до 20 июня.
«Да, ему назначили круглосуточный (домашний арест — ред.) и (электронный — ред.) браслет», — подтвердила представитель столичной прокуратуры.
Напомним, 17 апреля правоохранители объявили подозрение Прокопиву в организации схемы переправки призывников через государственную границу Украины.