Атака на Киев: власти сообщили о последствиях

Пострадавших из-за атаки на столицу пока нет.

В результате атаки на Киев 16 января обломки беспилотников повредил легковой автомобиль и фасад.

Об этом сообщили мэр Киева Виталий Кличко и начальник Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко.

Обломок российского дрона упал в Соломенском районе Киева.

"В Соломенском районе столицы обломок БпЛА повредил легковой автомобиль. Разорвало двигатель и частично салон автомобиля. Пожара нет. Пострадавших тоже пока нет", – говорится в заявлении городского головы.

В то же время Ткаченко сообщил о падении обломков дрона и в Днепровском районе. Там есть незначительное повреждение фасада, обошлось без пострадавших.

Напомним, несколько раньше в Киеве раздались взрывы. Кличко информировал о работе сил противовоздушной обороны в центре столицы.

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