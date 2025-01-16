В Киеве мать увидела видео секса взрослого мужчины и ее 15-летней дочери: что она сделала

На суде мужчина утверждал, что занимался сексом с девушкой с ее согласия. А когда об этом узнала мать потерпевшей, то разорвал отношения с подростком. Как его наказали?

В Киеве к 1 году ограничения свободы приговорили мужчину из-за секса с 15-летней девушкой.

Об этом говорится в приговоре Шевченковского райсуда г. Киев.

По данным суда, мужчина с начала 2023 года трижды вступал в половой контакт с 15-летней девушкой. Ему инкриминировали ч. 1 ст. 155 УК Украины.

На суде подозреваемый вину признал и раскаялся. Он пояснил, что знал о возрасте девушки, поскольку ему об этом сказала мать потерпевшей, которая категорически запрещала интимные отношения.

"На время совершения инкриминируемых действий он находился в состоянии алкогольного опьянения, поскольку они компанией отдыхали, никакого принуждения с его стороны к потерпевшей применено не было. В дальнейшем, о том, что он вступил в половые сношения с потерпевшей узнала ее мать, увидев то, что происходило на видео. Поэтому женщина обратилась в полицию. Узнав об этом обвиняемый разорвал отношения с потерпевшей, поскольку это его возмутило, их общие знакомые потом рассказывали, что потерпевшая из-за разрыва отношений с ним страдала, пока они не общаются. В августе 2023 года он женился на другой женщине", - говорится в показаниях мужчины.

Суд проанализировал материалы дела и признал мужчину виновным. Его приговорили к 1 году ограничения свободы.

"Суд учитывает и личность самого обвиняемого, который хоть и считается, не судимым лицом с учетом положений ст. 89 УК, но последний является таким, что нарушал закон, следствием чего имело место уголовное преследование последнего, назначение ему наказания до полного его отбытия. Также судом учитывается, что в августе 2023 года обвиняемый женился, в то же время, не работает, не имеет официального дохода, не имеет места регистрации, не учится, на иждивении лиц не имеет, суду не предоставлено положительных характеристик в отношении обвиняемого", - говорится в материалах дела.

Приговор суда

Напомним, во Львове пара занялась сексом под балконом.

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