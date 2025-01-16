Родные ищут шестой день: под Киевом пропал 46-летний мужчина — приметы, фото

Мужчина ушел из дома в поселке Боровая еще 11 января и до сих пор не вернулся.

В Киевской области исчез 46-летний мужчина — Александра Акбаш из поселка Боровая.

Об этом сообщает полиция Киевской области.

"15 января, в 14:30 от матери поступило сообщение о том, что 11 января ушел из дома ее 46-летний сын и до настоящего времени его местонахождение неизвестно. Телефон выключен. Самостоятельные поиски результатов не дали", — отметили в полиции.

На поиск мужчины привлечены и ориентированы подразделения полиции Киевщины, в том числе личный состав Фастовского управления полиции.

Александр Акбаш из поселка Боровая / Фото: Полиция Киевской области

Приметы Александра: рост 176 сантиметров, глаза серые, волосы темно-русые.

Если вы владеете любой информацией о местонахождении мужчины, просим сразу сообщать на спецлинию "102" или по телефону 093 303 49 86.

Напомним, эксруководитель киевского метро выехал из Украины по заключению поддельной ВЛК.

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