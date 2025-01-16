Атака на Київ: влада повідомила про наслідки

Постраждалих через атаку на столицю наразі немає.

Унаслідок атаки на Київ 16 січня уламки безпілотникив пошкодилы легковий автомобіль та фасад.

Про це повідомили мер Києва Віталій Кличко та начальник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко.

Уламок російського дрона впав у Солом’янському районі Києва.

"У Соломʼянському районі столиці уламок БпЛА пошкодив легкове авто. Розірвало двигун та частково салон автівки. Пожежі немає. Постраждалих теж наразі немає", – йдеться у заяві міського голови.

Водночас Ткаченко повідомив про падіння уламків дрона і у Дніпровському районі. Там є незначне ушкодження фасаду, минулося без постраждалих.

Нагадаємо, дещо раніше у Києві пролунали вибухи. Кличко інформував про роботу сил протиповітряної оборони у центрі столиці.

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