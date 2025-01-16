Екскерівник київського метро виїхав з України за висновком підробної ВЛК: подробиці

Більш детальна інформація стане відома згодом.
Правоохоронці проводять обшук у екскерівника "Київського метрополітену" через підробку висновку ВЛК для виїзду за кордон.
Про це повідомила поліція Києва.
Поліція не називає імені фігуранта, втім за даними ЗМІ, мова йде про Віктора Брагінського.
Чоловіка підозрюють у підробці висновку лікарської комісії (ВЛК), за яким його виключили з військового обліку через нібито невиліковну хворобу, що дозволило йому незаконно виїхати з України.
У рамках розслідування столичні слідчі проводять обшук у службових приміщеннях підприємства.
"За вказаним фактом розпочато кримінальне провадження", – йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, колишнього очільника київського метро Віктора Брагінського було оголошено у розшук. А ще 12 листопада йому повідомили про підозру в неналежному виконанні службових обов’язків через підтоплення тунелю між станціями "Либідська" та "Деміївська".
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