Екскерівник київського метро виїхав з України за висновком підробної ВЛК: подробиці

Правоохоронці проводять обшук у екскерівника "Київського метрополітену" через підробку висновку ВЛК для виїзду за кордон.

Про це повідомила поліція Києва.

Також читайте Переговори України з Росією: Зеленський зробив заяву

Поліція не називає імені фігуранта, втім за даними ЗМІ, мова йде про Віктора Брагінського.

Чоловіка підозрюють у підробці висновку лікарської комісії (ВЛК), за яким його виключили з військового обліку через нібито невиліковну хворобу, що дозволило йому незаконно виїхати з України.

У рамках розслідування столичні слідчі проводять обшук у службових приміщеннях підприємства.

"За вказаним фактом розпочато кримінальне провадження", – йдеться в повідомленні.

Місце проведення обшуку

Нагадаємо, колишнього очільника київського метро Віктора Брагінського було оголошено у розшук. А ще 12 листопада йому повідомили про підозру в неналежному виконанні службових обов’язків через підтоплення тунелю між станціями "Либідська" та "Деміївська".

Читайте також: