Рідні шукають шостий день: під Києвом зник 46-річний чоловік — прикмети, фото

Чоловік пішов з дому в селищі Борова ще 11 січня та дотепер не повернувся.

На Київщині зник 46-річний чоловік — Олександра Акбаш із селища Борова.

Про це повідомляє поліція Київської області.

"15 січня, о 14:30 від матері надійшло повідомлення про те, що 11 січня, пішов з дому її 46-річний син та до теперішнього часу його місцеперебування невідоме. Телефон вимкнений. Самостійні пошуки результатів не дали", – зазначили в поліції.

На пошуки чоловіка залучені та орієнтовані підрозділи поліції Київщини, у тому числі особовий склад Фастівського управління поліції.

Олександр Акбаш із селища Борова / Фото: Поліція Київської області

Прикмети Олександра: зріст 176 сантиметрів, очі сірі, волосся темно-русяве. Має шрам біля носу.

Якщо ви володієте будь-якою інформацією про місцеперебування чоловіка, просимо одразу повідомляти на спецлінію "102", або за телефоном 093 303 49 86.

Нагадаємо, екскерівник київського метро виїхав з України за висновком підробної ВЛК.

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