У Києві мати побачила відео сексу дорослого чоловіка та її 15-річної доньки: що вона зробила

На суді чоловік стверджував, що займався сексом з дівчиною за її згоди. А коли про це дізналась мати потерпілої, то розірвав стосунки з підлітком. Як його покарали?

У Києві до 1 року обмеження волі засудили чоловіка через секс із 15-річною дівчиною.

Про це йдеться у вироку Шевченківського райсуду м. Києва.

За даними суду, чоловік від початку 2023 року тричі вступав у статевий контакт з 15-річною дівчиною. Йому інкримінували ч. 1 ст. 155 КК України.

На суді підозрюваний провину визнав та розкаявся. Він пояснив, що знав про вік дівчини, оскільки йому про це сказала мати потерпілої, яка категорично забороняла інтимні стосунки.

"На час вчинення інкримінованих дій він перебував у стані алкогольного сп`яніння, оскільки вони компанією відпочивали, жодного примусу з його боку до потерпілої застосовано не було. В подальшому, про те, що він вступив у статеві зносини з потерпілою дізналась її мати, побачивши те, що відбувалось на відео. А тому жінка звернулась до поліції. Дізнавшись про це обвинувачений розірвав стосунки з потерпілою, оскільки це його обурило, їх спільні знайомі потім розповідали, що потерпіла через розрив відносив з ним страждала, наразі вони не спілкуються. В серпні 2023 він одружився з іншою жінкою", - йдеться у свідченні чоловіка.

Суд проаналізував матеріали справи та визнав чоловіка винним. Його засудили до 1 року обмеження волі.

"Суд, враховує і особу самого обвинуваченого, який хоч і вважається, не судимою особою з урахуванням положень ст. 89 КК, але останній є таким, що порушував закон, наслідком чого мало місце кримінальне переслідування останнього, призначення йому покарання до повного його відбуття. Також судом враховується, що у серпні 2023 року обвинувачений взяв шлюб, водночас, не працює, не має офіційного доходу, не має місця реєстрації, не навчається, на утриманні осіб не має, суду не надано позитивних характеристик щодо обвинуваченого", - йдеться у матеріалах справи.

Вирок суду

Нагадаємо, у Львові пара зайнялась сексом під балконом.

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