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В Киеве раздаются взрывы

В Киеве раздаются взрывы

Россияне ежедневно атакуют Украину / Фото: Associated Press

В регионе объявлена воздушная тревога.

Сегодня, 16 января, в Киеве во время воздушной тревоги раздались взрывы.

Об этом сообщил мэр столицы Виталий Кличко.

"В центре столицы работают силы ПВО. Находитесь в укрытиях!" – написал он.

Напомним, в ночь на 16 января россияне атаковали Украину 55 ударными БпЛА "Shahed" и беспилотниками-имитаторами разных типов. Подтверждено сбитие 34 дронов и беспилотников других типов в Полтавской, Сумской, Харьковской, Черкасской, Черниговской, Киевской, Житомирской, Кировоградской, Днепропетровской, Запорожской и Николаевской областях.

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