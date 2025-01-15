"Кошмарят", как в 1990-х: ресторан Noice, в который якобы не пустили военного, прокомментировал инцидент

Администрация заведения отмечает, что отказ официанта по обслуживанию был адресован исключительно одному мужчине, который якобы "прикрываясь формой", оказывает давление на владельца заведения, чтобы отобрать ресторан.

Представители ресторана Noice в Киеве, в который накануне якобы не пустили украинского военного, отреагировали на ситуацию и объяснили свою позицию.

"Для опровержения информации, вызвавшей громкий резонанс в обществе, существует неотложная необходимость сделать детальное разъяснение относительно фактических обстоятельств дел, происходящих в ресторане NOICE в последнее время, тем самым развеять фейковые сообщения", – говорится в сообщении.

В заведении утверждают, что скандал спровоцировал Андрей Хрущ, который, как утверждается в заявлении, выступает от имени Алексея Горащенкова, давнего бизнес-партнера владельца заведения.

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Представители Noice утверждают, что Горащенков является фигурантом антикоррупционных расследований по поводу вероятного нарушения порядка декларирования имущества и давления на работников НАПК.

Также Noice уверяет, что их заведение, и в частности, владелец заведения гражданин Турции Оздемир Айхан постоянно помогают ВСУ и имеют многочисленные благодарности от различных подразделений.

Не дискриминация военного, а конфликт бизнес-интересов?

"Только из этих сведений возникает логический и последовательный вопрос, мог ли такой человек на уровне владельца и руководства заведения отдать специальный приказ, которым запрещается обслуживать военнослужащих? Как это часто бывает при ведении совместной предпринимательской деятельности, между бизнес-партнерами возникают значительные конфликты и споры", – говорится в заявлении заведения.

Утверждается, что Горащенков потребовал возвращения средств у Оздемера Айхана с целью выхода из общего дела.

"На основе этого конфликта, Горащенков и его команда "братков", в которую, также, входит гражданин Хрущ Андрей Олегович (лицо, которое и снимало видео 12.01.2025 года) в стиле деятельности организованных преступных группировок с "1990-х годов" начали совершать постоянные провокативные и преступные действия в отношении Оздемера Айхана, что на жаргонном языке описывается, как "кошмарить оппонента /партнера", – утверждают представители Noice.

Администрация заведения отмечает, что отказ официанта по обслуживанию на распространенном видео был адресован исключительно в адрес Хруща.

В Киеве в ресторане отказались обслуживать военного

"Военный" курил, ругался и угрожал персоналу – утверждает администрация Noicе

Как говорят в ресторане, этот мужчина курит, ругается посреди зала, даже пытается поджечь имущество ресторана, чтобы повлиять на руководство заведения.

Прибывшим по вызову работникам Государственной службы охраны он якобы выражал угрозы следующего содержания (дословно на языке оригинала): "Кто вы такие? Я сейчас вам разобью е**ло".

В заведении утверждают, что сам Андрей Хрущ с начала полномасштабного вторжения находился в Киеве и не участвовал в боевых действиях. В то же время он "находит большое количество свободного времени на подработку профессиональным провокатором, постоянное посещение ресторанов и темное перераспределение сфер влияния в бизнесе".

Noice уверяет, что информация о том, что в заведение не пускают людей в форме, абсолютно неправдива. Напротив, военным, которые проходят службу или являются участниками боевых действий, предоставляется постоянная скидка в размере 15%.

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