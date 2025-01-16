Премьер Британии Стармер приехал в Киев: он подпишет знаковое 100-летнее соглашение – BBС

Ожидается, что проект укрепит военное сотрудничество в сфере морской безопасности и сдерживания российской агрессии.

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер прибыл в Украину с необъявленным визитом.

О подробностях визита пишет BBC.

Сообщается, что Стармер и Владимир Зеленский подпишут договор о "100-летнем партнерстве", охватывающем такие сферы, как оборона, наука, энергетика и торговля.

Соглашение обяжет обе стороны сотрудничать в технологических проектах. Договор также предусматривает введение системы, помогающей отслеживать поставки украинского зерна.

Договор и политическая декларация, образующие 100-летнее партнерство, будут поданы в парламент в ближайшие недели.

"Речь идет не только о настоящем, но и об инвестициях в наши две страны на следующий век", — заявил британский премьер накануне визита.

Кроме того, The Guardian сообщает, что Кир Стармер объявит о предоставлении Киеву 40 миллионов фунтов стерлингов на восстановление экономики.

Ранее СМИ сообщили, что Британия и Франция ведут переговоры об отправке миротворческих войск в Украину. Больше об этом читайте в новости.

Читайте также: