Кличко ответил, будет ли работать общественный транспорт в Киеве во время тревог

Он отметил, что общественный транспорт является потенциальной мишенью для врага.

Мэр Киева Виталий Кличко отметил, что решение об остановке общественного транспорта во время воздушных тревог принимает исключительно Совет обороны города, руководствуясь рекомендациями военных. По его словам, главная цель таких мер – сохранение жизни людей, поскольку общественный транспорт является потенциальной мишенью для врага.

Об этом Кличко написал в Telegram.

"Популистские решения о том, что транспорт должен двигаться во время тревог, могут привести к трагедии. И будут отвечать за это не те, кто раздает обещания или собирает ругательства. Самый страшный популизм – это популизм во время войны. Я этим не занимаюсь и не буду!" – заявил Кличко.

Он отметил, что с начала полномасштабного вторжения обломки вражеских боеприпасов четырежды находили на наземных участках метро. Однажды недетонировавшая часть ракеты упала у опоры моста Метро. Подобные трагические случаи происходили и в других городах, в частности в Николаеве, Херсоне и Запорожье, где попадали в подвижной состав транспорта.

“В Николаеве, Херсоне, Запорожье были трагические случаи в результате попадания в подвижной состав общественного транспорта. В столице вражескими обстрелами повреждены 22 единицы подвижного состава КП "Киевпасстранс", – добавил Кличко.

Напомним, в Киевской области произошел трагический инцидент на железнодорожных путях. Житель села Тарасовка погиб, переходя железнодорожные пути на запрещенный сигнал светофора.