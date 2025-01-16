Экс-руководитель киевского метро выехал из Украины по заключению поддельной ВВК: подробности

Правоохранители проводят обыск у экс-руководителя "Киевского метрополитена" из-за подделки заключения ВВК для выезда за границу.

Об этом сообщила полиция Киева.

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Полиция не называет имени фигуранта, впрочем по данным СМИ, речь идет о Викторе Брагинском.

Мужчину подозревают в подделке заключения врачебной комиссии (ВВК), по которому его исключили из военного учета из-за якобы неизлечимой болезни, что позволило ему незаконно уехать из Украины.

В рамках расследования столичные следователи производят обыск в служебных помещениях предприятия.

"По указанному факту начато уголовное производство", – говорится в сообщении.

Место проведения обыска

Напомним, бывший глава киевского метро Виктор Брагинский был объявлен в розыск. А еще 12 ноября ему сообщили о подозрении в ненадлежащем исполнении служебных обязанностей из-за подтопления тоннеля между станциями "Лыбидская" и "Демеевская".

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