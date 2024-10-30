Російська армія вдарила БпЛА по Києву: падіння уламків наробило лиха, є потерпілі

Вночі 30 жовтня військові РФ вдарили по Києву безпілотниками. Внаслідок атаки ударних дронів зафіксовано падіння уламків в Соломʼянському районі.

Про це повідомив керівник Київської міської військової адміністрації Сергій Попко.

Внаслідок атаки БпЛА в Солом'янці в багатоповерховому житловому будинку виникла пожежа в кількох помешканнях. З будинку було евакуйовано 18 людей. Постраждало 9 осіб, серед яких одна дитина.

Окрім того, цьому районі, в адміністративній будівлі виникло займання, згодом відбулася розгерметизація ГРП. Пожежу вдалося ліквідувати.

Чиновник наголосив, що вночі відбулася 19 повітряних атак на Київ за жовтень. Повітряна тривога тривала понад дві години.

"Російські дрони заходили в бік столиці з різних напрямків, на різних висотах. Силами та засобами протиповітряної оборони ворожі безпілотники були вчасно виявлені та знешкоджені", - додав Попко.

Фото наслідків

Атака по Києву 30 жовтня 2024-го. / Фото: Київська міська державна адміністрація

Атака по Києву 30 жовтня 2024-го. / Фото: Київська міська державна адміністрація

Атака по Києву 30 жовтня 2024-го. / Фото: Київська міська державна адміністрація

Атака по Києву 30 жовтня 2024-го. / Фото: Київська міська державна адміністрація

Атака по Києву 30 жовтня 2024-го. / Фото: Київська міська державна адміністрація