У Києві прощаються з 9-класницею, яка загинула внаслідок влучання "Шахеда" у багатоповерхівку: фото

Дівчинка загинула внаслідок влучання ворожого дрона в багатоповерхівку в Солом'янському районі.
У Михайлівському соборі в Києві 29 жовтня прощаються із загиблою від повітряної атаки росіян 9-класницею Марією Троянівською.
Про це повідомляє "КИЇВ24".
15-річна дівчинка, Марія Троянівська, загинула у вечір п’ятниці, 25 жовтня, під час чергової атаки росіян на Київ. Безпілотник влучив просто у її кімнату.
Сьогодні, 29 жовтня, в Києві у Михайлівському соборі відбувається церемонія прощання із загиблою дівчинкою.
Нагадаємо, дівчина відмовилася від поїздки з однокласниками на шкільних канікулах, бо мала багато планів на цей жовтневий тиждень, але таке рішення стало для Марії фатальним. Її батьки змогли врятуватися, оскільки перебували в іншій кімнаті та встигли вибратися з будівлі.
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