У Києві прощаються з 9-класницею, яка загинула внаслідок влучання "Шахеда" у багатоповерхівку: фото

Дівчинка загинула внаслідок влучання ворожого дрона в багатоповерхівку в Солом'янському районі.

У Михайлівському соборі в Києві 29 жовтня прощаються із загиблою від повітряної атаки росіян 9-класницею Марією Троянівською.

Про це повідомляє "КИЇВ24".

15-річна дівчинка, Марія Троянівська, загинула у вечір п’ятниці, 25 жовтня, під час чергової атаки росіян на Київ. Безпілотник влучив просто у її кімнату.

У Києві прощаються з Марією Троянівською, яка загинула внаслідок влучання "Шахеда" у багатоповерхівку / Фото: kyiv24.news

Сьогодні, 29 жовтня, в Києві у Михайлівському соборі відбувається церемонія прощання із загиблою дівчинкою.

У Києві прощаються з Марією Троянівською, яка загинула внаслідок влучання "Шахеда" у багатоповерхівку / Фото: kyiv24.news

Нагадаємо, дівчина відмовилася від поїздки з однокласниками на шкільних канікулах, бо мала багато планів на цей жовтневий тиждень, але таке рішення стало для Марії фатальним. Її батьки змогли врятуватися, оскільки перебували в іншій кімнаті та встигли вибратися з будівлі.

Квартири горять! У Києві "Шахед" поцілив у будинок!

Читайте також: