Коли у Києві розпочинається опалювальний сезон: Кличко дав чітку відповідь

Для повноцінного розгортання централізованої системи теплопостачання Києва – однієї з найбільших у Європі, за технологією, необхідно близько семи днів.
Із 30 жовтня у Києві розпочинається опалювальний сезон для житлового фонду.
Про цек повідомив мер Києва Віталій Кличко у Telegram.
За словами мера, таке рішення місто ухвалило, враховуючи подальше суттєве похолодання.
"Зважаючи на погодні умови та прогнози синоптиків про значне пониження температури, середньодобова якої протягом трьох днів буде нижчою +8 градусів, житлові будинки розпочнемо підключати до тепла із середи, 30 жовтня", – пояснив він.
Кличко додав, що для повноцінного розгортання централізованої системи теплопостачання Києва – однієї з найбільших у Європі, за технологією, необхідно близько семи днів.
Нагадаємо, на Україну суне різке похолодання, синоптики заговорили про перший сніг.
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