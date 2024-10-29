Коли у Києві розпочинається опалювальний сезон: Кличко дав чітку відповідь

Для повноцінного розгортання централізованої системи теплопостачання Києва – однієї з найбільших у Європі, за технологією, необхідно близько семи днів.

Із 30 жовтня у Києві розпочинається опалювальний сезон для житлового фонду.

Про цек повідомив мер Києва Віталій Кличко у Telegram.

За словами мера, таке рішення місто ухвалило, враховуючи подальше суттєве похолодання.

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"Зважаючи на погодні умови та прогнози синоптиків про значне пониження температури, середньодобова якої протягом трьох днів буде нижчою +8 градусів, житлові будинки розпочнемо підключати до тепла із середи, 30 жовтня", – пояснив він.

Кличко додав, що для повноцінного розгортання централізованої системи теплопостачання Києва – однієї з найбільших у Європі, за технологією, необхідно близько семи днів.

Нагадаємо, на Україну суне різке похолодання, синоптики заговорили про перший сніг.

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