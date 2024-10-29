Ракетний обстріл Києва: школярка не поїхала з класом на канікули та загинула

Дівчина вирішила залишитися вдома під час шкільних канікул через безліч планів, але це стало фатальним.

У Києві загинула 15-річна Марія Троянівська, коли російський безпілотник влучив у її кімнату в багатоповерхівці на Солом'янці.

Про це пише OBOZ.UA.

Дівчина відмовилася від поїздки з однокласниками на шкільних канікулах через багато планів на цей жовтневий тиждень. Її батьки змогли врятуватися, оскільки перебували в іншій кімнаті та встигли вибратися з будівлі.

Від вибуху, спричиненого російським безпілотником, почалася пожежа, і дівчинка не змогла вижити. Її класна керівниця Наталія Товкач написала у Facebook, що під час осінніх канікул, які розпочалися в суботу, однокласники Марії планували поїздку, але сама вона вирішила залишитися вдома і не поїхала з ними.

На запитання вчительки, чому Марія Троянівська не їде з однокласниками, вона відповіла: "Не цього разу, у мене стільки планів на ці канікули.

Дівчина була ученицею 9-го класу ліцею "Престиж". Їй легко давалися як точні, так і гуманітарні науки. Марія займалася у театральному гуртку, відвідувала лабораторію анатомії та фізіології людини, а також вивчала східні танці та грала на бас-гітарі. Вона також навчала першої медичної допомоги.

У загиблої школярки Марії Троянівської залишилися батьки та молодший брат. Після удару квартира сім'ї була повністю зруйнована. Колеги батька оголосили збір коштів для підтримки родини.

Нагадаємо, окупанти знову атакували Україну, завдавши найбільших ударів по Києву. Російські сили запустили балістичні та крилаті ракети, спричинивши руйнування, зокрема в навчальному закладі, та постраждалих. Харків і Сумщина також зазнали атак.

Читайте також: