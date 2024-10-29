Під Києвом молодий лис потрапив у браконьєрську петлю: чим усе закінчилося (відео)

У подібних випадках у жодному разі не можна звільняти тварину самостійно, адже травми можуть бути надважкими.

Під Києвом молодий лис потрапив у браконьєрську петлю.

Про це повідомляє Kyiv Animal Rescue Group.

Екіпаж Київської команди порятунку тварин терміново виїхав на місце, постраждалого рудого госпіталізували разом з петлею.

Кажуть, що у подібних випадках у жодному разі не можна звільняти тварину самостійно, адже травми можуть бути надважкими.

"Молоденький лис, ймовірно це його перша осінь та перше знайомство з людською жорстокістю. Малому поталанило – петля прийшлась на живіт, проте наслідки перетискання непередбачувані. На момент госпіталізації була підозра на кульове поранення, але кулі рентген не виявив. Лис проведе якийсь час в стаціонарі клініки і звідти поїде на реабілітацію, щоб після повного одужання повернутись у дику природу, – кажуть у Kyiv Animal Rescue Group. – Здавалося б усе добре. Проте відчуття хепіенду у нас, якщо чесно, немає. Кожного року ми рятуємо тварин, котрі потрапляють у подібні петлі. Тож наступний постраждалий буде обов'язково, на жаль".

Нагадаємо, в Костополі Рівненської області місцеві жителі виявили труп лева на сміттєзвалищі поблизу м'ясо-кісткового заводу.

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