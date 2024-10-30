Российская армия ударила БпЛА по Киеву: падение обломков наделало бедствия, есть потерпевшие

Ночью 30 октября военные РФ ударили по Киеву беспилотниками. В результате атаки ударных дронов зафиксировано падение обломков в Соломенском районе.

Об этом сообщил руководитель Киевской городской военной администрации Сергей Попко.

В результате атаки БпЛА в Соломенке в многоэтажном жилом доме возник пожар в нескольких домах. Из дома были эвакуированы 18 человек. Пострадали 9 человек, среди которых один ребенок.

Кроме того, в этом районе, в административном здании возникло возгорание, впоследствии произошла разгерметизация ГРП. Пожар удалось ликвидировать.

Чиновник отметил, что ночью произошло 19 воздушных атак на Киев за октябрь. Воздушная тревога продолжалась более двух часов.

"Русские дроны заходили в сторону столицы по разным направлениям, на разных высотах. Силами и средствами противовоздушной обороны вражеские беспилотники были своевременно обнаружены и обезврежены", — добавил Попко.

Фото последствий

Атака по Киеву 30 октября 2024 года. / Фото: Киевская городская государственная администрация

Атака по Киеву 30 октября 2024 года. / Фото: Киевская городская государственная администрация

Атака по Киеву 30 октября 2024 года. / Фото: Киевская городская государственная администрация

Атака по Киеву 30 октября 2024 года. / Фото: Киевская городская государственная администрация

Атака по Киеву 30 октября 2024 года. / Фото: Киевская городская государственная администрация

Атака по Киеву 30 октября 2024 года. / Фото: Киевская городская государственная администрация

Напомним, минувшей ночью ночью россияне также атаковали Киев дронами. В столице зафиксировано падение обломков в Соломенском и Святошинском районах.

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